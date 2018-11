Нгану и Блейдс лице в лице след кантара за UFC Fight Night 141

Не остана време до събитието UFC Fight Night 141, което ще се проведе утре сутрин в Китай. В главната битка бившите опоненти Къртис Блейдс и Франсис Нгану отново се изправят един срещу друг и ще искат да заздравят позицията си в ранглистата на тежка категория.

В подглавната битка легендата Алистър Овърийм излиза срещу непобедения бивш шампион в тежка категория на FNG, Сергей Павлович. Кантарът вече премина успешно и бойците се изправиха лице в лице за последно преди битките:

Ето и началното време на събитието, за Обединеното Кралство, а както знаете разликата с времето в България е 2 часа:

How about some fights over breakfast?



We kick off at #UFCBeijing at 8am GMT on @UFCFightPass then head to @BTSport pic.twitter.com/ggIXtb2H30