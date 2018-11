Александър-Арнолд иска да остане на “Анфийлд” до края на кариерата си

Запитан дали би искал да играе само и единствено за мърсисайдци като клубната легенда Джейми Карагър, той отговори: “Да, определено. Да играеш за Ливърпул е мечтата, целта и, да бъда честен, не виждам как това ще се промени. Колкото се може по-дълго искам да имам тази връзка с Ливърпул, да бъда играч на този отбор. Да кажа, че съм правил това през цялата си кариера е нещо, за което съм си мечтаел”, заяви пред “Скай Спортс” младият защитник, който все още не е преодолял болката от поражението на финала на Шампионската лига през миналия сезон.

