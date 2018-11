НБА Кайри Ървинг се извини за "ш*бан Ден на благодарността" 22 ноември 2018 | 18:52 0 0 0 0 1

I spoke w/ frustration after last nights game and spoke words that shouldn’t be in a professional setting no matter what. — Kyrie Irving (@KyrieIrving) November 22, 2018

Ървинг даде интервю и в края му репортерът му пожела весело посрещане на празника, което доведе до циничния отговор на гарда. В четвъртък сутринта Ървинг се извини за репликата си в профила си в "Туитър", заявявайки, "говорех с раздразнение след мача и използвах думи, които не трябва да използвам по никакъв повод. Не съм искал да нахуля празника или да обидя хората, които го отбелязват. Благодарен съм за времето, което можем да прекарваме със семействата си. Ние винаги сме едно цяло."

Meant no disrespect to the Holiday and those who celebrate it respectfully. I’m grateful for the time We all can share with our families. We are always ONE. — Kyrie Irving (@KyrieIrving) November 22, 2018

Звездата на Бостън Селтикс Кайри Ървинг бе принуден да се извини, след като в сряда каза в ефир "ш*бан Ден на благодарността". Неприятната ситауция се случи секунди след поражението на "келтите" у дома със 109:117 от тима на Ню Йорк Никс, което бе трето поредно и общо девето за тях в 18 мача от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация.

Ървинг даде интервю и в края му репортерът му пожела весело посрещане на празника, което доведе до циничния отговор на гарда. В четвъртък сутринта Ървинг се извини за репликата си в профила си в "Туитър", заявявайки, "говорех с раздразнение след мача и използвах думи, които не трябва да използвам по никакъв повод. Не съм искал да нахуля празника или да обидя хората, които го отбелязват. Благодарен съм за времето, което можем да прекарваме със семействата си. Ние винаги сме едно цяло."

Денят на благодарността е един от най-големите празници в американската култура, който се отбелязва ежегодно в четвъртия четвъртък на месец ноември.

