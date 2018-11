Сърбия приема европейското за жени през 2021 година

Финалната фаза на Европейското първенство за жени през 2021 г. ще се проведе в Сърбия. Груповата фаза ще се проведе в четири страни - освен Западната ни съседка, двубои ще приемат и България, Гърция и Румъния. В Белград ще се проведат осминафиналите, четвъртфиналите, полуфиналите, битката за бронзовите медали и големия финал.

Споразумението за организирането на надпреварата бе подписано от президента на ЦЕВ Александър Боричич и председателя на волейболната федерация на Сърбия Зоран Гаич на специална церемония в Синята зала на Двореца в Белград.

Following the team's success, Serbia is confirmed to host the #EuroVolleyW Finals in 2021!



