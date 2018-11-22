Волен Чинков ще ръководи дербито на 16-ия кръг между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

Волен Чинков ще е главен съдия на сблъсъка от 16-ия кръг на Първа професионална лига между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Станислав Тодоров ще ръководи Дунав и ЦСКА-София, а Георги Кабаков ще свири битката между Левски и Ботев (Враца). Съдийски назначения за мачовете от 16-ти кръг Първа лига: 23 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч. ФК Витоша - ПФК Славия (София) ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов СН: Иван Захариев Вълчев 24 Ное 2018 г. Събота 12:30 ч. ПФК Септември - ПФК Черно море ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Николай Йорданов Колев СН: Йордан Костадинов Иванов 24 Ное 2018 г. Събота 15:00 ч. ОФК Дунав 2010 - ПФК ЦСКА-София ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов СН: Георги Генов Нарлев 24 Ное 2018 г. Събота 17:30 ч. ПФК Локомотив 1926 (Пловдив) - ПФК Лудогорец (Разград) ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Мартин Живков Богдев 25 Ное 2018 г. Неделя 12:30 ч. ФК Етър (В. Търново) - ПФК Ботев (Пловдив) ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов 4-ТИ: Георги Димитров Давидов СН: Радан Василев Мирянов 25 Ное 2018 г. Неделя 15:00 ч. ПФК Берое - ФК Верея ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев СН: Георги Василев Йорданов 25 Ное 2018 г. Неделя 17:30 ч. ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов СН: Костадин Георгиев Стоичков

В събота Реал Мадрид гостува на Ейбар в мач от Ла Лига, но за разлика от обикновеното този път вниманието е насочено към единия от страничните съдии. Това е Сесар Новал, който тези дни нашума в Испания заради своята ...

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