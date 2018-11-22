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Първа лига

Волен Чинков ще ръководи дербито на 16-ия кръг между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец

22 ноември 2018 | 12:28
Волен Чинков ще ръководи дербито на 16-ия кръг между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец
Волен Чинков ще е главен съдия на сблъсъка от 16-ия кръг на Първа професионална лига между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Станислав Тодоров ще ръководи Дунав и ЦСКА-София, а Георги Кабаков ще свири битката между Левски и Ботев (Враца).

Съдийски назначения за мачовете от 16-ти кръг Първа лига:

23 Ное 2018 г. Петък 17:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Славия (София)
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Иван Захариев Вълчев

24 Ное 2018 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Черно море
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Йордан Костадинов Иванов

24 Ное 2018 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Генов Нарлев

24 Ное 2018 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 (Пловдив) - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Мартин Живков Богдев

25 Ное 2018 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Етър (В. Търново) - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов

25 Ное 2018 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Берое - ФК Верея
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Василев Йорданов

25 Ное 2018 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
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Спортни новини		 Прочетена 230

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