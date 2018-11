Диего Коста готов за сблъсъка с Барселона

Диего Коста се завръща в състава на Атлетико (Мадрид) след контузия за дербито срещу Барселона в събота и ще се опита да сложи край на слабата си серия срещу шампионите и в първенството на Испания този сезон. Нападателят няма отбелязан гол в 18 мача в Ла Лига, а за последно се е разписвал срещу Севиля през февруари.

