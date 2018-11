НБА Картър стигна до 25 000 точки в свой стил (видео) 22 ноември 2018 | 11:23 0 0 0 0 3



Картър стана двадесет и вторият играч в историята на НБА, който стига до кота “25 000” при реализаторите. Винс вкара 14 точки, включително забивката в последната секунда, която му гарантира мястото в елитния клуб и увеличи общия му актив до точно 25 001 реализирани точки.

Vince Carter hit 25k career points on a dunk. Of course he did. Respect.pic.twitter.com/JibCzHaaTO — Dime (@DimeUPROXX) November 22, 2018

Постижението му сякаш остави на заден план представянето на Торонто, макар Кайл Лаури да направи впечатляващ “трипъл-дабъл” от 21 точки, 17 асистенции и 12 борби, а Паскал Сиакам и Йонас Валанчюнас да добавиха 22 и 21 точки.



“Благодарен съм на всеки един отбор, за който съм играл. Но нищо не може да се сравнява с първия такъв”, каза развълнуваната легенда след последната сирена.

Vince Carter becomes the 22nd player in NBA history to reach 25,000 points coming against the team he started out for, the Toronto Raptors. — TSN (@TSN_Sports) November 22, 2018

