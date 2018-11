НБА Кливланд посрещна ЛеБрон като герой, той си тръгна като победител (видео) 22 ноември 2018 | 10:53 - Обновена 0 0 0 0 1

LeBron James sends the love back to Cleveland after an emotional tribute video pic.twitter.com/gW6E3rC9oH — Dime (@DimeUPROXX) November 22, 2018

Кавс бяха подготвили специално благодарствено видео за Джеймс, което завърши с ясното послание “Благодарим ти, ЛеБрон!”. След това обаче сантиментите останаха на заден план, а Краля се развихри точно така, както неведнъж е правил на паркета в добре познатата зала. Джеймс игра 36 минути и остана на 3 асистенции от “трипъл-дабъл” - 32 точки, 14 борби, 7 завършващи подавания и 1 чадър.

There it is. A standing ovation for LeBron James in his return to Cleveland.



:@NBA pic.twitter.com/pfjh1EgsKB — Dime (@DimeUPROXX) November 22, 2018

Цялата стартова петица на Ел Ей завърши с двуцифрени точкови показатели, като освен Брон, това сториха Лонзо Бол (15), Брандън Инграм (14), Кайл Кузма (12) и ДжаВейл МакГий (12). Кентавиус Колдуел-Поуп бе най-резултатен от резервите на калифорнийци и вкара 13 точки.



Един от учениците на Джеймс пък реализира най-много за Кливланд. Турското крило Джеди Осман наниза 21 точки при четиринадесетата загуба на своя тим за сезона. Джордан Кларксън се задоволи с 20 точки срещу бившия си отбор, Тристан Томпсън вкара 14, а Колин Секстън - 12.

LeBron James.

Absurdo.#NBApic.twitter.com/lN6ZuOHwIB — DIDICO DA NBA (@didicodanba) November 22, 2018

Кавс стреляха едва 38.2% от игра срещу впечатляващите 51.3% за гостуващия тим. За Лейкърс това бе десета победа за сезона, като в техния баланс има и седем поражения, докато в този на Кливланд личат едва два успехя. ЛеБрон Джеймс бе посрещант подобаващо при първото си завръщане в Кливланд след трансфера му в Лос Анджелис Лейкърс. Любимата суперзвезда на Кавалиърс прекара последните осем години в родния си щат и донесе обещаната титла на Охайо, а сега помогна на “езерняците” да спечелят със 109:105 благодарение на силна последна четвърт, след като бе приет като герой от над 19 000 души по трибуните на “Куикън Лоунс Арина”.Кавс бяха подготвили специално благодарствено видео за Джеймс, което завърши с ясното послание “Благодарим ти, ЛеБрон!”. След това обаче сантиментите останаха на заден план, а Краля се развихри точно така, както неведнъж е правил на паркета в добре познатата зала. Джеймс игра 36 минути и остана на 3 асистенции от “трипъл-дабъл” - 32 точки, 14 борби, 7 завършващи подавания и 1 чадър.Цялата стартова петица на Ел Ей завърши с двуцифрени точкови показатели, като освен Брон, това сториха Лонзо Бол (15), Брандън Инграм (14), Кайл Кузма (12) и ДжаВейл МакГий (12). Кентавиус Колдуел-Поуп бе най-резултатен от резервите на калифорнийци и вкара 13 точки.Един от учениците на Джеймс пък реализира най-много за Кливланд. Турското крило Джеди Осман наниза 21 точки при четиринадесетата загуба на своя тим за сезона. Джордан Кларксън се задоволи с 20 точки срещу бившия си отбор, Тристан Томпсън вкара 14, а Колин Секстън - 12.Кавс стреляха едва 38.2% от игра срещу впечатляващите 51.3% за гостуващия тим. За Лейкърс това бе десета победа за сезона, като в техния баланс има и седем поражения, докато в този на Кливланд личат едва два успехя.

Още по темата

0 0 0 0 1 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2094 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1