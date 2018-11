НБА Оклахома Сити също разтърси Голдън Стейт 22 ноември 2018 | 10:32 - Обновена 0 0 0 0 13



Най-много точки за победителите вкара Денис Шрьодер, който влетя в мача от пейката с 32 за само 28 минути игра. Пол Джордж завърши с 25, Стивън Адамс вкара 20, а Ръсел Уестбрук записа поредния “трипъл-дабъл” в сметката си, този път с 11 точки, 11 борби и 13 асистенции. Гостите дадоха три жертви, след като Хамиду Диало, Терънс Фъргюсън и Нърленс Ноел напуснаха мача с различни контузии.

The Thunder rock the Warriors!



This is Golden State's first 4-game losing streak in the Steve Kerr era. pic.twitter.com/nL09PqPst2 — ESPN (@espn) November 22, 2018

Домакините, които продължават да са без Стеф Къри и Дреймънд Грийн, стреляха едва 24.1% от тройката (7/29), а в последната четвърт вкараха само 16 точки, същевременно допускайки 36 в коша си. Кевин Дюрант и Клей Томпсън нанизаха по 27 за Голдън Стейт, но общо вкараха само 4 от 12 стрелби от дистанция.

KD gets swatted PG slam



The Thunder are lighting up the Warriors in Oakland pic.twitter.com/PmvfeWlzMO — ESPN (@espn) November 22, 2018

Уориърс не бяха допускали четири поредни загуби от 2013 година насам, когато това се случва в периода между 26 февруари и 2 март. Двете лоши серии на първенците на НБА са разделени от точно 450 мача. Това е първата им подобна поредица откакто Стив Кър е начело на клуба.



За домакините това бе едва втора загуба от 10 мача у дома. Техният актив е 12-7, докато този на ОКС е 11-6. Пол Джордж, Ръсел Уестбрук и Денис Шрьодер задълбочиха кризата в редиците на Голдън Стейт. Оклахома Сити разтърси шампионите и спечели гостуването си в Оукланд с 28 точки разлика - 128:95, а по този начин нанесе четвърта поредна загуба на съперника и общо шеста в последните осем мача.Най-много точки за победителите вкара Денис Шрьодер, който влетя в мача от пейката с 32 за само 28 минути игра. Пол Джордж завърши с 25, Стивън Адамс вкара 20, а Ръсел Уестбрук записа поредния “трипъл-дабъл” в сметката си, този път с 11 точки, 11 борби и 13 асистенции. Гостите дадоха три жертви, след като Хамиду Диало, Терънс Фъргюсън и Нърленс Ноел напуснаха мача с различни контузии.Домакините, които продължават да са без Стеф Къри и Дреймънд Грийн, стреляха едва 24.1% от тройката (7/29), а в последната четвърт вкараха само 16 точки, същевременно допускайки 36 в коша си. Кевин Дюрант и Клей Томпсън нанизаха по 27 за Голдън Стейт, но общо вкараха само 4 от 12 стрелби от дистанция.Уориърс не бяха допускали четири поредни загуби от 2013 година насам, когато това се случва в периода между 26 февруари и 2 март. Двете лоши серии на първенците на НБА са разделени от точно 450 мача. Това е първата им подобна поредица откакто Стив Кър е начело на клуба.За домакините това бе едва втора загуба от 10 мача у дома. Техният актив е 12-7, докато този на ОКС е 11-6.

Още по темата

0 0 0 0 13 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1113 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1