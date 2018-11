Зимни спортове Александър Георгиев с първи "шътаут" в кариерата си 22 ноември 2018 | 10:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Георгиев отрази всичките 29 шайби и беше определен за първа звезда на двубоя, а Рейнджърс прекъсна серия от осем поредни поражения от градския съперник от 13 октомври 2016 година насам.

Tonight’s #NYR starters tonight against the Islanders.

@MSGNetworks pic.twitter.com/KoSuM9x01a — New York Rangers (@NYRangers) 22 ноември 2018 г. "Не можеше да бъде по-добре. Страхотен момент за първия ми шътаут. Голяма победа за момчетата срещу нашия градски съперник. Много съм щастлив и се радвам за отбора. Играхме страхотно в защита", коментира роденият в Русе руски младежки национал Георгиев.



Крис Крейдър се отличи с гол и асистенция, а Филип Хитил, Коди МакЛеод, Нийл Пионк и Кевин Хейс също вкараха за успеха.



Айлъндърс допусна първа загуба от съперник от дивизия Метрополитън през кампанията след седем поредни победи.

Вратарят с български корени Александър Георгиев записа първи "шътаут" в кариерата си при победата на Рейнджърс в дербито на Ню Йорк с 5:0 над гостуващия Айлъндърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.Георгиев отрази всичките 29 шайби и беше определен за първа звезда на двубоя, а Рейнджърс прекъсна серия от осем поредни поражения от градския съперник от 13 октомври 2016 година насам."Не можеше да бъде по-добре. Страхотен момент за първия ми шътаут. Голяма победа за момчетата срещу нашия градски съперник. Много съм щастлив и се радвам за отбора. Играхме страхотно в защита", коментира роденият в Русе руски младежки национал Георгиев.Крис Крейдър се отличи с гол и асистенция, а Филип Хитил, Коди МакЛеод, Нийл Пионк и Кевин Хейс също вкараха за успеха.Айлъндърс допусна първа загуба от съперник от дивизия Метрополитън през кампанията след седем поредни победи. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 862

1