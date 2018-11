Блейдс се присмя на Нгану, плаши го с уволнение

ММА боецът Къртис Блейдс се присмя на африканския звяр Франсис Нгану преди техния мач на 25 ноември в Пекин. Това ще бъде реванш между двамата. Първият мач беше спечелен от камерунеца. В момента Нгану се намира в серия от две поредни загуби. Той беше надигран от Стипе Миочич и от Дерик Люис.

