Рейчъл Остович: Плюех кръв след побоя

ММА звездата Рейчъл Остович призка как е плюела кръв, след като е била пребита от своя съпруг Арнолд Бердън на 18 ноември в Хаваи.

„След като прекарахме вечер със семейството, той ме удари няколко пъти в главата, лицето и ребрата. Свали ме на земята – казва Остович в официален документ на полицията. – Едвам си поемах въздух и успях да избягам през балкона. Плюех кръв на няколко пъти. Очната ми орбита беше счупена.“

UFC fighter Rachael Ostovich was attacked over the weekend and suffered a fractured orbital bone. She was recently released from the hospital, her manager confirmed to ESPN. No further comment from them at this time. First reported by TMZ. https://t.co/rN7hcdRPUY