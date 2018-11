Шарапова поигра тенис и шахмат с милиардера Ричард Брансън

Бившата номер 1 в света Мария Шарапова се наслаждава на престоя си на райския частен остров Некер, където е по покана на милиардера Ричард Брансън. Рускинята качи снимки в социалните мрежи от престоя си, който се очертава доста активен откъм физически и интелектуални дейности.

Rennsport Reunion VI was an amazing first experience for me. Check out all the fun footage and all the much better drivers than myself...like my friend @AussieGrit https://t.co/D3RFwtC9jp #RRVI #rennsportreunion #porsche #porscheclassic