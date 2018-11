Моторни спортове Винялес оглави и втория тестови ден в MotoGP въпреки падане 21 ноември 2018 | 19:29 - Обновена 0 0 0 0 0



Винялес претърпя странно падане по средата на тестовия ден в сряда. Както и във вторник, трасето "Рикардо Тормо" бе студено и мокро сутринта, затова през първите два часа никой не посмя да започне да тества. Йоан Зарко първи се престраши и записа първи обиколки за деня с новия си КТМ мотор.



Маркес подобри значително времето на останалите мотоциклетисти четири часа след началото на теста с прототипа за 2019-а. В предпоследния час Довициозо успя да запише по-бърза обиколка и въпреки че Маркес подобри своята, не успя да надмине Дови. The fastest lap of the #ValenciaTest so far goes to @marcmarquez93 on just his second flying lap! pic.twitter.com/uuFLAWkAWb — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2018 Маверик Винялес с Yamaha отново бе най-бързият пилот в MotoGP и приключи първия официален зимен тест във Валенсия на върха. Той записа своята най-бърза обиколка в последния час от теста и с това остави Андреа Довициозо – втори, а световния шампион с Honda за 2018 Марк Маркес – трети.Винялес претърпя странно падане по средата на тестовия ден в сряда. Както и във вторник, трасето "Рикардо Тормо" бе студено и мокро сутринта, затова през първите два часа никой не посмя да започне да тества. Йоан Зарко първи се престраши и записа първи обиколки за деня с новия си КТМ мотор.Маркес подобри значително времето на останалите мотоциклетисти четири часа след началото на теста с прототипа за 2019-а. В предпоследния час Довициозо успя да запише по-бърза обиколка и въпреки че Маркес подобри своята, не успя да надмине Дови. Няколко минути по-късно Винялес премина перфектно през последния сектор на пистата, където Дови се бавеше, и излезе начело с две десети по-добро време. Джак Милър със сателитен Ducati и новия заводски пилот на Ducati Данило Петручи заеха четвърта и пета позиции. Протежето на Валентино Роси Франко Морбидели отново впечатли с новата си сателитна Yamaha и зае шесто място, следван от Алекс Ринс (Suzuki), Такааки Накагами (Honda) и Роси (Yamaha). Алейш Еспергаро бе по-бързият пилот за Aprilia на десета позиция, като новият му съотборник Андреа Яноне падна два пъти и остана 18-и. First Aprilia crash for @andreaiannone29



The Italian tucks the front on his RS-GP down at Turn 6!#ValenciaTest pic.twitter.com/p0RUI8iii3 — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2018 Франческо Баная бе най-бързият новобранец със сателитен Ducati на 11-о място. Хорхе Лоренсо с новата си Honda приключи деня 12-и. P1 @mvkoficial12 1.30.757

P24 OLI pic.twitter.com/DINAoHtCpG — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) November 21, 2018 Тестовете в MotoGP продължават на испанското трасе "Херес" в Испания следващата седмица.

