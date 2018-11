ФА само предупреди Гуардиола за коментарите му към съдията Антъни Тейлър

Футболната асоциация на Англия официално предупреди мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола за коментарите му към съдията на мача с Манчестър Юнайтед Антъни Тейлър. Гуардиола публично изрази задоволството си от решението точно Тейлър да води дербито на 11 ноември, което Сити спечели с 3:1.

Manchester City manager Pep Guardiola has not been charged by the FA over comments he made about referee Anthony Taylor in the build-up the Manchester derby.



