Тиаго Мота: Бъдещето във футбола е в схемата 2-7-2

Бившият полузащитник Пари Сен Жермен и италианският национален отбор - Тиаго Мота, а сега селекционер на младежкия тим на парижани, предложи революционна схема във футбола. Според него в бъдеще популярна ще стане формацията 2-7-2 - със седем полузащитници.

PSG U19 manager Thiago Motta wants to revolutionise football with 2-7-2 formation where the keeper plays in midfield pic.twitter.com/6ycbhQVeOA

"Идеята ми е да играя офанзивно. Бъдеще - за схемата 2-7-2. Разчитам на 7 играчи в средата. За мен нападателят е първият защитник и вратарят е първият нападател. Вратарят започва играта от центъра на терена, а нападението започва от фланговете.

