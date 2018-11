ФИФА спря правата на член на Етичната комисия, който е разследван заради корупция

Член на Етичната комисия на ФИФА е отстранен временно от длъжност, след като беше арестуван в Малайзия по подозрения в корупционни практики, съобщиха от световната футболна централа. Проф. д-р Сундра Раджоо беше задържан от малайзийските власти след прибирането от служебно пътуване до Цюрих по дела на ФИФА.

FIFA ethics judge arrested on suspicion of corruption.



Sundra Rajoo detained by the Malaysian Anti-Corruption Commission after returning from FIFA business in Zurich

https://t.co/iz3AxAI710