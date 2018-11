Милан иска Родриго Де Пол от Удинезе

Милан проявява интерес към нападателя на Удинезе Родриго Де Паул, съобщиха италиански медии. Според сайта на италианския журналист Джанлука Ди Марцио, следващата седмица представители на Милан ще се срещнат с агентите на играча.

According to Gianluca Di Marzio Milan are reportedly interested in Rodrigo De Paul a meeting has been scheduled for Monday



