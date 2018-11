Полузащитник на Вердер аут до края на годината

Полузащитникът на Вердер (Бремен) Филип Баргфреде ще бъде извън игра до края на годината заради контузия на ахилеса, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Халфът се надява да се възстанови и да участва в лагера на тима в Република Южна Африка през януари следващата година.

