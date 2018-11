Агентът на Лопетеги: Хулен не преговаря с американския отбор

Агентът на бившия старши треньор на Испания и Реал Мадрид Хулен Лопетеги - Карлос Бучеро отрече слуховете, че специалист може да поеме американския отбор. По-рано испанските медии съобщиха, че специалистът води преговори с тим от МЛС.

What are your thoughts on US Soccer saying "thanks, but no thanks" to the interest in the USMNT job of Julen Lopetegui, who was undefeated in two years coaching Spain, the 2010 World Cup champion? https://t.co/7a335dWv58