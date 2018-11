Медии Сърф, катерене и спелеология в програмата на Дни на предизвикателствата 21 ноември 2018 | 15:06 0 0 0 0 0



Освен традиционните алпинизъм и катерене, които ще видим под формата на няколко блестящи филмови премиери и презентации на най-изтъкнати планински гидове от мeждународната организация IFMGA, през 2018 г. в програмата за радост на почитателите на слънцето и морето ще видим и още един красив сърф филм, продукция на еталона за отговорност към природата бранд Patagonia. Филмът Never Town ни пренася сред някои от най-дивите и красиви южни брегове на Австралия, горите на Тасмания и Виктория и е горещ апел за опазване на тези божествени земи от нарастващия натиск на урбанизацията и промишлената експлоатация на ресурсите. Още сърф ще видим от родните атлети Илияна Стоилова и Йоан Колев с тяхното уиндсърф предизвикателство WIND2WIN, а постиженията на родното мореплаване ще представя капитан Дончо Папазов.



14-тото издание на Дните бележи и завръщането на спелеологията сред темите на фестивала. Дълги години изследванията на пещерите събират ревностни изследователи и предизвикват горещи дискусии на традиционния форум. Няколко новооткрити пещери в Турция ще са на фокус в разказа на Теодор Кисимов, който проучва нови пещерни формирования в компанията на добри другари.



В допълнената и готова програма на Дни на предизвикателствата ще се насладим на още един филм за катерене от Чехия "From Hammer to Drill" - кратка история на халките от академика д-р Петр Шпек Сланина Ос. Както вече знаем, сред филмовите перли, посветени на катеренето в програмата, тази година са биографичният филм за обичания британски алпинист сър Крис Бонингтън и тоталният хит the Dawn Wall, за епичното изкачване на Томи Калдуел и Кевин Йоргесън в калифорнийския Национален парк Йосемити.



Пътешествията винаги са били сред най-обичаните предизвикателства в цветната палитра на Дните. Наред с велосипедните странствания по целия свят на специалния гост тази година Тито Томази от Франция и на родния опит в континенталното колоездене на Яна Меламед и Вячеслав Стоянов с проекта Cycle For Recycle за прекосяване на Южна Америка с колело, отново ще видим една история по пътя на Инките, както и презентация на пътешественика на дълги разстояния Петър Ванев за похода по цялата Апалачка пътека.

Не са забравени и феновете на зимните спортове - за тях са А Land Shaped By Women - спиращи дъха сърф и сноуборд импресии от Исландия през погледа на две сноуборд дами и фрийрайд филмът ZABARDAST на Жером Тонон.



Новото тази година е, че дневната програма ще бъде изнесена в Клуб на пътешественика (ул. Сердика 19), където организаторите канят на 5 декември между 10 и 17 ч всички заинтересовани да се включат в дискусионните блокове с Тито Томази, Петър Ванев, Яна Меламед, гидовете от IFMGA Виктор Варошкин, Георги Пенев и Георги Георгиев - Черния. Традиционният уъркшоп на Академия Първа помощ също ще стане част от дневната програма в Клуба на пътешественика.



Пълната програма по дни и часове може да бъде разгледана тук



Все още са налични тридневни билети на предварителна продажба от Bilet.bg (25 лв възрастни) както и в магазини "Стената", където всеки закупил билет участва в томбола за награди. В магазина са налични и предварителни детски билети на цена 13 лв. На място, на касата пред аула "Максима" ще могат да се закупят еднодневни билети по 10 лв за възрастни и 5 лв за деца, както и тридневни по 30 лв възрастни/15 лв деца.



Официален уебсайт:



"Дни на предизвикателствата" в социалните мрежи:

Facebook:



Instagram@predizvikatelstvacom

https://www.instagram.com/predizvikatelstvacom/



Официално Facebook събитие:

