Арсенал може да привлече замеснтик на Уелбек през януари

Арсенал може да направи непланиран трансфер през януари в търсене на заместник на тежко контузения нападател Дани Уелбек. Това заяви спортният директор в клуба Раул Санлеи. Уелбек счупи глезен на мача от Лига Европа срещу Спортинг Лисабон този месец и дълго време ще бъде извън терените.

Arsenal chiefs Raul Sanllehi and Vinai Venkatesham: full transcript on Unai Emery, Danny Welbeck and more | @johncrossmirrorhttps://t.co/EO3Sqxw7cm #AFC pic.twitter.com/6cFauXMtTd