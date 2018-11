Ман Юнайтед и Лийдс "възкресяват" "войната на розите" през лятото

Манчестър Юнайтед ще срещне един от традиционните си съперници Лийдс в контрола по време на предсезонно турне в Австралия другото лято. "Червените дяволи" анонсираха две контроли на лагера в Пърт, като едната ще бъде срещу местния Пърт Глори на 13 юли, а спарингът с Лийдс е четири дни по-късно.

