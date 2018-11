Бейзбол Белтре каза "край" след 21 сезона в Мейджър лийг 21 ноември 2018 | 11:59 0 0 0 0 0



"След внимателно обмисляне и много безсънни нощи взех решение да се пенсионирам от това, което правя цял живот, а именно да играя бейзбол – играта, която обичам – написа Белтре в открито писмо, публикувано от "рейнджърите". – Въпреки всички възможности и всичко, което бейзболът ми е дал, е време да прекратя кариерата си. Наслаждавах се на привилегията да играя професионален бейзбол, откакто бях на 15. Благословен съм, че изиграх 21 сезона на най-високо ниво в Мейджър лийг."



Congratulations on an incredible career. We’re going to miss you Adrian Beltre pic.twitter.com/OZuKWRN7i7 — Baseball King™ (@BasebaIlKing) November 20, 2018

Белтре дебютира в МЛБ на 19-годишна възраст с униформата на Лос Анджелис Доджърс през 1998 г. Освен за "мошениците" (1998-2004) инфилдерът играе още за Сиатъл Маринърс (2005-2009), Бостън Ред Сокс (2010) и Тексас Рейнджърс (2011-2018).



Четирикратен участник в Мача на звездите (2010, 2011, 2012, 2014), третият бейзмен ще остане в историята като един от най-добрите играчи на своята позиция както в защита, така и в нападение. Пет пъти е носител на "Златна ръкавица" (2007, 2008, 2011, 2012, 2016) и четири пъти на "Сребърен слъгър" (2004, 2010, 2011, 2014).



4x All-Star

5 Gold Gloves

2004 NL home run leader

477 home runs

3,166 hits

Hit for the cycle 3x



21 seasons for Adrian Beltré pic.twitter.com/9CcXv5I9UR — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) November 20, 2018

Три пъти в кариерата си постига пълен цикъл в атака (2008, 2012, 2015), с което дели рекорда на Висшата лига за най-много мачове с ударени всички възможни хитове (единичен, двоен, троен и хоумрън). Още само трима бейзболисти са го правили по три пъти и никой след 1933 г. В кариерата си Адриан Белтре има общо 477 хоумръна и 1707 RBI и е единственият трети бейзмен с повече от 3000 хита и 400 хоумръна в историята.



"Адриан е един от най-добрите хора, с които съм имал възможността да работя – сподели генералният мениджър на Тексас Джон Даниълс. – Той изпъква колкото на полето, толкова и извън него. Той е на ниво Зала на славата във всяко едно отношение – като играч, съотборник, съпруг и баща. Той помогна на Рейнджърс да издигнем клуба на едно ново равнище."



