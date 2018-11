Вече и официално: България в трета урна за Евро 2020

Вече и официално националният отбор на България се изкачи в трета урна за жребия на квалификациите за Евро 2020, който ще се тегли 2 декември.

Това стана ясно след изиграването на двубоите от нашата Лига “С” тази вечер. В група 1 Шотландия надви Израел с 3:2 и спечели потока си. Същото стори и Сърбия срещу Литва в своята група 4, а Румъния остана на второ място въпреки победата като гост над Черна гора.

Euro 2020 qualifying draw: The hardest and easiest groups Wales can now get https://t.co/QyvYRZ3rgm