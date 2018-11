НБА "Замразиха" Фулц до второ нареждане 20 ноември 2018 | 21:00 0 0 0 0 3

At the direction of his attorney, Raymond Brothers, @MarkelleF is scheduled to see a shoulder specialist early next week. Per Brothers, Fultz will not participate in team practices or games until after the the specialist has had a chance to evaluate him. — David Aldridge (@davidaldridgedc) November 20, 2018

20-годишният баскетболист игра в едва 14 двубоя в новобранския си сезон именно заради хроничните си болежки в рамото, а през настоящия сезон има участие в 19 мача. В 15 от тях той е бил в стартовата петица на Сиксърс и средните му показатели през сезон 2018/2019 до момента са 8.2 точки, 3.7 борби, 3.1 асистенции и 0.9 отнети топки при 41.9% успеваемост в стрелбата от игра и стряскащите 56.8% от наказателната линия.



