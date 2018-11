НБА Кемба Уокър се настани в елитна компания 20 ноември 2018 | 18:57 0 0 0 0 4



28-годишният пойнт гард на Хорнетс наниза 60 точки срещу Филаделфия, които обаче бяха недостатъчни за победа на неговия отбор. След това обаче той избухна с 43 срещу Бостън, като този път успя да добави към блестящата си индивидуална игра и радостта от успеха.

Kemba Walker is just the sixth player in NBA history to follow up a 60-point game with a 40-point game. The others are Wilt Chamberlain, Pete Maravich, Michael Jordan, Tracy McGrady, and Kobe Bryant. — Justin Kubatko (@jkubatko) November 20, 2018

Статистиката сочи, че Кемба Уокър е едва шестият играч в историята на НБА, който вкарва 60 или повече точки, а в следващия си двубой достига до поне 40. Останалите са… Уилт Чембърлейн, Пийт Маравич, Майкъл Джордан, Трейси МакГрейди и Коби Брайънт.

Kemba Walker has scored 103 points over his last two games. Only seven players have scored more points over a two-game span: Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Pete Maravich, Michael Jordan, Allen Iverson, Kobe Bryant, and DeMarcus Cousins. pic.twitter.com/hADYpiq1Zg — Justin Kubatko (@jkubatko) November 20, 2018

В 16 мача този сезон средните показатели на Кемба са 29.6 точки, 6.1 асистенции и 4.4 борби при 46.5% успеваемост в стрелбата от игра и 38.9% от тройката.



