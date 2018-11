Деко: Кристиано и Меси са най-великите, но за мен най-добрият е Роналдиньо

“Ясно е, че Лео и Кристиано са най-великите. Особено защото никой не мислеше, че ще останат толкова много години на това ниво. Но този, който ме впечатли най-много, въпреки че не беше толкова решаващ, беше Рони. За мен той винаги ще бъде най-добрият. Срещнахме се в Барселона и веднага установихме връзка. Моментите, които изживях с него, са трудни за сравнение с каквото и да било”, заяви Деко в интервю за AS.

"Ronaldinho will always be the best"



