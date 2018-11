Баскетбол Расистки скандал в Гърция, коментатор нарече играч "маймуна" 20 ноември 2018 | 16:05 0 0 0 0 3



"Те имат маймуна. Това момче Андетокумбо е маймуна, казвам ви!", заяви коментаторът. "Какво прави този клоун? Как не го е срам? Той кара брат си да изглежда зле".

Well...@Thanasis_ante43 went OFF in that quarter! pic.twitter.com/n3fJUkhnyZ — EuroLeague (@EuroLeague) November 9, 2018

Цукалас бурно отрече твърденията, че коментарът му е расистки и настоя, че е имал предвид случващото се на игрището. Танасис Андетокумбо е по-голям брат на играчите от НБА Янис Адетокумбо и Костас Адетокумбо. Танасис беше подкрепен от премиера на Гърция Алексис Ципрас, който миналата седмица беше облечен с тениска на националния отбор с Адетокумбо на гърба.



Янис определи думите на коментатора като расистки. "Не мога да спя през последните дни заради този негативен расистки инцидент, който стана неотдавна", написа Янис в Туитър.



"Ако това се случва на Танасис, който с гордост и с постоянна усмивка представя гръцкия национален отбор и Панатинайкос, не мога да си представя какво се случва с останалите цветнокожи хора в Гърция". Танасис не пожела да коментира инцидента, когато беше запитан от журналисти в неделя.

A trailing @Thanasis_ante43 with the HUGE put back slam! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/w3BToQ2gDC — EuroLeague (@EuroLeague) November 9, 2018

"Нямам какво да ви кажа. Трябва да се обичаме един друг и да бъдем единни", каза баскетболистът. Братята са родени в Атина в нигерийско семейство. Хора, които биват намерени за виновни в подклаждане на расизъм, може да получат присъда затвор до три години, съгласно закон, одобрен от парламента през 2014 г., припомня АП. Прокурор в Гърция е започнал разследване, след като спортен коментатор нарече чернокожия баскетболен играч Танасис Адетокумбо "маймуна", предаде Асошиейтед прес. Такис Цукалас направил този коментар на 9 ноември, след като отборът на Андетокунбо Панатинайкос победи Олимпиакос с 93:80 в Евролигата."Те имат маймуна. Това момче Андетокумбо е маймуна, казвам ви!", заяви коментаторът. "Какво прави този клоун? Как не го е срам? Той кара брат си да изглежда зле".Цукалас бурно отрече твърденията, че коментарът му е расистки и настоя, че е имал предвид случващото се на игрището. Танасис Андетокумбо е по-голям брат на играчите от НБА Янис Адетокумбо и Костас Адетокумбо. Танасис беше подкрепен от премиера на Гърция Алексис Ципрас, който миналата седмица беше облечен с тениска на националния отбор с Адетокумбо на гърба.Янис определи думите на коментатора като расистки. "Не мога да спя през последните дни заради този негативен расистки инцидент, който стана неотдавна", написа Янис в Туитър."Ако това се случва на Танасис, който с гордост и с постоянна усмивка представя гръцкия национален отбор и Панатинайкос, не мога да си представя какво се случва с останалите цветнокожи хора в Гърция". Танасис не пожела да коментира инцидента, когато беше запитан от журналисти в неделя."Нямам какво да ви кажа. Трябва да се обичаме един друг и да бъдем единни", каза баскетболистът. Братята са родени в Атина в нигерийско семейство. Хора, които биват намерени за виновни в подклаждане на расизъм, може да получат присъда затвор до три години, съгласно закон, одобрен от парламента през 2014 г., припомня АП. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 445 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1