България отново приема ЕвроБаскет за подрастващи

Баскетбол

София за поредна година ще бъде домакин на европейско първенство за подрастващи. След като в три поредни години България приемаше момчетата до 16 години, дивизия В, а миналата година беше домакин на шампионата за мъже до 20 години, следващото лято у нас ще играят момичетата до 16 години. Шампионатът е от 15 до 24 август. Това беше решено на приключилото заседание на Борда на ФИБА във Вилнюс, Литва.



В заседанието участие взе и президентът на БФБаскетбол Георги Глушков. Заседанието започна с минута мълчание в памет на починалия изпълнителен директор Патрик Бауман. Бордът беше осведомен за календара на женските национални отбори в следващите години. В Европа системата предвижда: националните отбори ще играят квалификации за Евробаскет 2021 през ноември 2019, ноември 2020 и февруари 2021. Най-добрите шест тима от Евробаскет 2019 ще играят в квалификационен турнир за Олимпийските игри през февруари 2020.



Променени бяха и прозорците за женските представителни тимове - те ще започват вече в неделя, а не в понеделник и ще са с продължителност 9 дни с мачове във вторник и неделя. Бордът реши на важни първенства и при липса на необходимост, да не се провеждат двубои за пето и седмо място.



Ето и домакините на Европейските първенства за подрастващи през 2019 година:



Мъжко направление:



Мъже, FIBA U20 European Championship 13-21 юли Тел Авив, Израел

Мъже, FIBA U20 European Championship, Дивизия В 12-21 юли Матошиньош, Португалия

Юноши, FIBA U18 European Championship 27 юли - 4 август Волос, Гърция

Юноши, FIBA U18 European Championship, Дивизия В 26 юли - 4 август Орадя, Румъния

Юноши, FIBA U18 European Championship, Дивизия С 28 юли - 4 август Андора

Момчета, FIBA U16 European Championship 9-17 август Удине, Италия

Момчета, FIBA U16 European Championship, Дивизия В 8-17 август Подгорица, Черна гора

Момчета, FIBA U16 European Championship, Дивизия C 14-21 юли Албания



Женско направление:



Жени, FIBA U20 Women's European Championship 3-11 август Клатови, Чехия

Жени, FIBA U20 Women's European Championship, Дивизия B 3-11 август Предстои да бъде избран

Девойки, FIBA U18 Women's European Championship 6-14 юли Предстои да бъде избран

Девойки, FIBA U18 Women's European Championship, Дивизия B 5-14 юли Скопие, Македония

Девойки, FIBA U18 Women's European Championship, Дивизия C 30 юли - 4 август Андора

Момичета, FIBA U16 Women's European Championship 16-24 август Предстои да бъде избран

Момичета, FIBA U16 Women's European Championship, Дивизия B 15-24 август СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ Момичета, FIBA U16 Women?' European Championship, Дивизия C 16-21 юли Кишинев, Молдова.