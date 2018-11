Моторни спортове Без опасност от парализа за Фльорш, очаква се бързо възстановяване 20 ноември 2018 | 14:43 - Обновена 0 0 0 0 0 EXCLUSIVE VIDEO of the Sophia Floersch Huge Crash in Macao!

Follow in @formulanewsofficial on Instagram to see all details and News!#SophiaFloersch #StayStrongSophia #MacauGP pic.twitter.com/HR3dyZ9rv8 — Official Formula News ™ (@Formula1NewsFON) November 19, 2018 Младата германка София Фльорш, която претърпя тежка катастрофа в Макао на състезание от Формула 3 в неделя, се очаква да се възстанови сравнително бързо. Така смята шефът на отбора й Фриц ван Амерсфорт. 17-годишното момиче претърпя 11-часова операция на гръбначния си стълб вчера, тъй като по време на инцидента получи фрактура на седми шиен прешлен. Интервенцията мина успешно и без усложнения и след нея стана ясно, че няма опасност от парализа. "Парализата бе най-големият ни страх, но всичко върви по план. Операцията бе направена веднага, тъй като имаше шанс гръбначният мозък да се повреди. Много сме щастливи, че всичко мина добре и няма шанс София да остане парализирана", заяви Фриц ван Амерсфорт. Фльорш ще остане в болница около две седмици.

