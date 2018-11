Съпруг преби ММА звезда

ММА звездата Рейчъл Остович е била пребита в своя дом в Хонолулу. Според информации на местни медии насилникът е нейният съпруг Арнолд Бъдрън. Той също е ММА боец. Името му не се споменава директно в полицейските сводки, защото в момента се провежда разследване.

UFC fighter Rachael Ostovich was attacked over the weekend and suffered a fractured orbital bone. She was recently released from the hospital, her manager confirmed to ESPN. No further comment from them at this time. First reported by TMZ. https://t.co/rN7hcdRPUY