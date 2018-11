Кралицата спука от бой Ронда Раузи

Шарлот Флеър – Кралицата спука от бой шампионката на Първична сила Ронда Раузи на големия есенен кеч турнир Сериите Оцеляване. Срещата се превърна в украшение на шоуто. Дъщерята на Рик Флеър замени в последния момент шампионката на Разбиване Беки Линч. Огнената ирландка получи тежки контузии през миналата седмица, след като отнесе истински тупаник в лицето от Ная Джакс. Носът на Линч беше строшен и тя пропусна възможността да се бие с Ронда Раузи.

Y’all gonna keep messing around with me gonna turn me back to the old me pic.twitter.com/lXIstsCkxC