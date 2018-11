НБА 43 точки на Кемба Уокър изведоха Шарлът до успех срещу Бостън 20 ноември 2018 | 09:35 0 0 0 0 1



По този начин 180-сантиметровият плеймейкър събра общо 103 точки на сметката си за последните два мача, след като преди вкара 60 в коша на Филаделфия. Уокър стана и първият баскетболист в НБА от Коби Брайънт през сезон 2006/07, който вкарва поне 40 точки в мач, след който е вкарал поне 60.

Kemba Walker is the first player to follow up a 60-point game with a 40-point game since Kobe Bryant in 2006-07 pic.twitter.com/XzmgzpVc1G — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 20 ноември 2018 г. 21 от точките на Уокър в мача дойдоха в последната четвърт, в която домакините стопиха пасив от 10 точки, за да достигнат до осмата си победа през сезона. Джереми Ламб добави 18 точки за победителите, а Уили Ернангомес завърши с 14.



