Бейзбол Док става посмъртно кандидат за Залата на славата 20 ноември 2018 | 09:14 0 0 0 0 0



За 16 сезона във Висшата лига Док, както го наричаха феновете, игра само за два клуба – Торонто Блу Джейс (1998-2009) и Филаделфия Филис (2010-2013), и се превърна в легенда и на двата. Във визитката му фигурират 20-ият перфектен мач в историята на лигата и едва вторият "ноу хитър" в плейофите – и двата постигнати през 2010 г. Общият му баланс е 203-105 с 3,38 ERA.



Who’s getting in on the first try? pic.twitter.com/ZPWyHIetS7 — MLB (@MLB) November 19, 2018

Друго открояващо се име сред новите кандидати е Мариано Ривера, рекордьор по най-много запазени победи в Мейджър лийг. Дългогодишният клоузър на Ню Йорк Янкис (1995-2013) приключи кариерата си с 652 запазвания в редовния сезон и 42 в плейофите, извели "янките" до пет титли от Световните серии (1996, 1998, 1999, 2000, 2009). През 1999 г. Ривера бе избран за MVP в Есенната класика.



The debate continues for a 7th ballot. pic.twitter.com/1Yj8FDpHJk — MLB (@MLB) November 19, 2018

Във вота за Залата на славата участват над 400 членове на асоциацията на бейзболните журналисти в Северна Америка (BBWAA). За да бъде избран някой играч, той трябва да получи подкрепата на 75% от гласувалите, всеки от които има право да посочи максимум десет имена в своята бюлетина. Кандидатите може да останат в списъка не повече от 10 г., като необходимо условие е да събират поне 5% подкрепа.



Общият брой на кандидатите за 2019 г. е 35, като двама от тях са в списъка за последен път – Едгар Мартинес (получил 70,4% през миналата година) и Фред Макгриф (23,2%). За седми път в анкетата присъстват две легенди с допинг петна в биографиите се – Роджър Клемънс (57,3%) и Бари Бондс (56,4%). По традиция гласуването ще приключи на 31 декември, а резултатите ще бъдат обявени на 22 януари.



