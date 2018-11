Влашич: ЦСКА бе правилният избор за мен

Хърватският национал Никола Влашич бързо се превърна в основна фигура в състава на ЦСКА (Москва). Той дойде като преотстъпен от Евертън и с представянето си накара феновете да се питат дали е възможно ЦСКА да го откупи.

"Сезонът върви отлично. Да отида в ЦСКА беше най-доброто ми решение. Надявам се да продължа да играя по същия начин", сподели Влашич след вчерашната загуба на Хърватия от Англия на "Уембли".

Nikola Vlasic vs England (Away)



Tidy performance from the 21-year-old, tracked back well, made some good passes forward and assisted the goal.



Worth mentioning he’s put in some great performances on-loan for CSKA Moscow. pic.twitter.com/aIfVfxwr1R