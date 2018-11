Талант от Серия "Б" може да стане първият италиански национал, който е роден през 21-и век

Италианският талант Сандро Тонали най-вероятно ще стане първият футболист, който е роден през 21-и век, и ще облече фланелката на Скуадра адзура. Това може да стане в утрешната контрола на Италия и САЩ.

Тонали никога не е играл в Серия "А" и така може да направи и един любопитен рекорд - играч, роден през новото хилядолетие и в същото време национал. Той направи своя професионален дебют едва преди 14 месеца за тима на Бреша в Серия "Б", но впечатли с резкия си прогрес. Мнозина на Апенините дори го наричат новия Андреа Пирло. Момчето е родено на 8-и май 2000-ата година в малкото селце Лоди и започва да тренира футбол в школата на Пиаченца.

