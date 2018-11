Фенербахче иска Алберто Морено от Ливърпул

Защитникът на Ливърпул Алберто Морено може да напусне клуба. Според "Фотомач", Фенербахче е фаворит за подписа на 26-годишния испанец. Старши треньорът на истанбулския клуб Ервин Куман лично е настоял за привличането на Морено. Договорът му с Ливърпул изтича следващото лято. Transfermarkt оценява Moreno на 10 милиона евро. През настоящия сезон Морено записа едва 3 мача за Ливърпул.

Fenerbahce boss Erwin Koeman is interested in signing out-of-favour Liverpool left-back Alberto Moreno. The Spaniard's contract at Anfield expires next summer and his future looks bleak after falling behind Andrew Robertson in the pecking order under Jurgen Klopp. (Fotomac)