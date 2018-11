ММА Изгряваща звезда отказа да е резерва на мач за титла от UFC 234 19 ноември 2018 | 18:25 0 0 0 0 0 Изгряващата звезда на UFC Израил Адесаня продължава да впечатлява с изявите си в клетката и от организацията му предложиха да е резерва на битката за титлата в средна категория между Робърт Уитакър и Келвин Гастелъм, която ще се проведе февруари в Австралия. ADESANYA!!@Stylebender finishes Brunson in round 1! #UFC230 pic.twitter.com/WGu676jNr6 — UFC (@ufc) November 4, 2018 Адесаня натрупа серия от 4 поредни победи в UFC и към момента е с рекорд 15-0 в ММА. Наскоро Дейна Уайт сподели, че двамата с Адесаня ще говорят за неговото бъдеще и явно на тази среща му е предложено да е резерва, но той отказъл и поискал битка, която да му гарантира мач за титлата при победа: Israel Adesanya in a title eliminator (hopefully in the co-main of UFC 234 in Melbourne)? Yes please.



Looking at opponent options, you've got to think it's down to:



-Jacare

-Rockhold

-Silva

-Romero https://t.co/KZYTVhxlvH — Submission Radio (@SubmissionRadio) November 19, 2018 Адесаня желае да участва в елиминационна битка, която да определи неоспорим претендент и може би ще се бие срещу Жакаре Соуза или Люк Рокхолд. mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 664

1