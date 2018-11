ММА UFC Fight Night в Пекин - Нгану може да бие Блейдис дори със събмишън 19 ноември 2018 | 17:53 0 0 0 0 1 Франсис Нгану излиза срещу Къртис Блейдис в реванш на UFC Пекин, което ще се проведе на 25 ноември в Китай. Блейдис и Нгнану се срещнаха за първи път преди 2 години. Битката беше първа за Блейдис в UFC, a за Нгану беше втора в организацията. За съжаление, лекарите не позволиха на Блейдис да продължи, защото не виждаше с едното око и победата беше дадена за Франсис. Сега двамата отново влизат в клетката и Нгану не очаква лесна битка: .@RazorBlaydes265 wants Francis Ngannou "at his best" for their rematch at #UFCBeijing.



"I don't want any excuses out of his camp or the fans or the company."



Watch full interview: https://t.co/o3abz1w7uv pic.twitter.com/alRSTT3emY — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 19, 2018 "Хубаво е, когато се биеш, да даваш всичко от себе си и дори да загубиш, знаеш, че си дал всичко. Това винаги е било принцип за мен и винаги съм играл за победа. Отивам в Китай, за да си спечеля отново уважението на феновете и да ги зарадвам. В първата битка с Блейдис той беше доста атлетичен и аз очаквах от него да е предвидим борец, но той се движеше нестандартно и си казах, че той не е толкова прост за разгадаване. Tune in to #UFCBeijing: Blaydes vs. Ngannou 2 main card LIVE this Saturday at 6:30 a.m. ET on Fight Network! pic.twitter.com/eMP3s6qLSi — Fight Network (@fightnet) November 19, 2018 Познавам го, защото съм се изправял вече срещу него и вярвам, че играта ми на земя е по-добра от неговата. Може дори да го победя със събмишън. На 100% съм сигурен, че битката няма да е лесна. Ще победя в битката с Блейдис. На 60% съм сигурен, че ще е със събмишън, 30% с нокаут или 10% ще бъде с решение", споделя Нгану. mma.bg

