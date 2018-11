Днес е паметна дата за три футболни легенди

На 19-ти ноември 1969 г. считаният за най-велик футболист за всички времена Пеле отбелязва своя гол номер 1000 като професионалист. Това се случва от дузпа в мач на неговия Сантош срещу Вашку да Гама на небеизвестния “Маракана” в Рио де Жанейро. Бразилецът приключва кариерата си с внушителните 1283 гола в 1366 мача, въпреки че попаденията му в 812 официални срещи са “само” 757.

На днешната дата през 1995 г. едва 17-годишният Джанлуиджи Буфон прави своя дебют в Серия “А” за Парма срещу Милан , запазвайки “суха” мрежа за 0:0 срещу носителите на Златната топка Роберто Баджо и Джордж Уеа. През 2001 г. той преминава в Ювентус за рекордните за клуба и за вратар години наред 52 млн. евро. Там той печели 9 титли на Италия, което също е рекорд. През 2006 г. става световен шампион със “Скуадра адзура”. Смятаният за най-добрият съвременен страж в момента пази за френския Пари Сен Жермен

Днешната дата 19-ти ноември е паметна за три от най-големите легенди във футбола - Пеле Джанлуиджи Буфон и Роналдиньо. За всеки един от тях на тази дата се случва нещо много важно за техните кариери като футболисти.Преди точно 13 години се играе Ел Класико между Реал Мадрид Барселона на “ Сантиаго Бернабеу ”. Мачът завършва 3:0 в полза на каталунците, а два от головете отбелязва тогавашната звезда на тима Роналдиньо. При второто му попадение мадридските фенове аплодират на крака бразилеца, с което могат да се похвалят малцина противникови играчи. "Беше перфектен мач. Никога няма да забравя това", споделя за двубоя носителят на Златната топка за 2005 г.