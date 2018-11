Франция Френската прокуратура повдигна обвинения дискриминация на ПСЖ 19 ноември 2018 | 17:47 0 0 0 0 0 Френската прокуратура започна разследване срещу шампиона на Франция Пари Сен Жермен по подозрение за етническа дискриминация. Отварянето на случая идва само 11 дни след появяването на информация в сайта "Медиапарт", че скаути извън Париж са категоризирали потенциалните кандидати за клуба на база на техния етнически произход. PSG face a legal investigation into alleged discriminatory practices in signing academy players, judicial sources have confirmed: https://t.co/ZemE1RIATw pic.twitter.com/D8LCnjSgAY — AS English (@English_AS) November 19, 2018 Сайтът твърди, че документи показват, че скаутите са класифицирали младите футболисти по произход като "френски", от "Северна Африка", от "Черна Африка" или от "Кариби". От ПСЖ вече признаха, че тази нелегална форма е била използвана от скаутите между 2013 и 2018 година, но също така добавиха, че висшите етажи на ръководството на клуба не са знаели за тази практика. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 414

