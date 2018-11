ММА Колби Ковингтън: Бен Аскрен е 34-годишен девственик и пълен смешник! 19 ноември 2018 | 15:59 - Обновена 0 0 0 0 0 Веднага щом подписа с UFC бившия шампион на Bellator и ONE Championship, Бен Аксрен започна да предизвиква най-различни бойци и сред тях беше Колби Ковингтън. Тогава Аскрен каза, че иска да пребие дразнещият Ковингтън, който няма интерес за битка с него и днес за пореден път реши да го разобличи пред феновете: "Бен Аскрен е 34-годишен девственик. Кой се оттегля от ММА, преди да се е пробвал в UFC? Загубеняците като Бен го правят. Пълна шега е, че му пускат боец от топа, защото преди UFC той не се е бил с никой от топ 50 в света. .@BenAskren is all in on potential 165 and 175-pound divisions in the #UFC. Do you agree with his take?



Watch full interview: https://t.co/cKziF4xYm4 pic.twitter.com/cA8CkTSd6Q — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 19, 2018 Мисля, че е престъпление да го пускат срещу боец от топа. Аскрен е пълен смешник. Няма значение какви постижения има в борбата, защото тук в UFC е различно. Няма как да лежиш на стари лаври от миналото. Той говори доста и това е забавно, защото ще претърпи най-голямото падение в кариерата си. 10 от 10 човека не познават бойците, с които се е бил. В Азия му даваха бойци, които той да побеждава. Там той успя да направи статистика срещу аматьори. Борбата няма да му помогне тук в UFC и той идва, защото знае, че ще победя Тайрън Уудли и после той ще опита да отмъщава. Трябва да се докажеш и да запишеш няколко победи, а не да лежиш да стари лаври и заради тях да чакаш битки срещу бойци от топа и да пререждаш другите. According to the mamager of Colby Covington. @TWooodley vs. @ColbyCovMMA is in the works for #UFC233. It's about time. This fight is long overdue at this point. Who do you have winning? How? And what round? #SaturdayThoughts pic.twitter.com/P8ggbpIXa1 — MMAworldwide (@MMAWWNEWS) November 17, 2018 Ти си 34-годишен девственик и скоро ще бъдеш разобличен. Вече виждам как Роби Лоулър успява да запише една от последните си победи срещу Аскрен. Лоулър е към края на кариерата си и е поел най-много удари в главата от всички бойци в историята на UFC. Смятам обаче, че ще видим още една победа от него над Аскрен." Съгласни ли сте с изказването на Ковингтън или Аскрен ще е фактор в категорията? mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 651 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1