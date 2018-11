Киелини за Роналдо: Той натиска целия отбор

Защитникът на Ювентус Джорджо Киелини заяви, че съотборникът му Кристиано Роналдо настоява целия отбор да се подобри. 33-годишният португалец се присъедини към "старата госпожа" през лятото.

"Може ли Роналдо да играе до 40 години? Мисля, че е така. Аз също мога, но вероятно няма. В тренировките той натиска целия отбор да се подобри. Освен това Роналдо е интелигентен човек. Той дойде в друга държава и веднага се опита да разбере динамиката на града и да се интегрира. Той ще се върне в португалския национален отбор и ще може да играе по-дълго време от очакваното", заяви Киелини пред "Тутоспорт".

