Тенис Стефан Гюров: Свитолина променя виждането за тениса 19 ноември 2018 | 15:27



"Елина не беше сред фаворитите преди началото на турнира в Сингапур. Месеците преди това бяха сложни за нея. Имаше критики относно физическото й състояние. Тя отговори по възможно най-добрия начин с изявите си на корта, коментира мениджърът на Свитолина Стефан Гюров. - Елина беше много емоционална на първата си пресконференция в Сингапур след победата на Квитова. На финала срещу Слоун Стивънс показа в каква физическа форма е. Можеше да играе още два сета. След всичко това победата й беше още по-сладка."



Шефът на мениджърската агенция Top Five разказа й как са посрещнали Свитолина в Украйна след триумфа й. "Интересът към нея беше огромен. Ликът й бе навсякъде - по сгради, билбордове. Тя променя виждането за спорта в Украйна, където тенисът не беше толкова популярен", допълва Гюров.



Elina Svitolina beat Sloane Stephens to claim the biggest title of her career at the WTA Finals in Singapore.



More https://t.co/jj9ei1gedY pic.twitter.com/Ki6UWnSOcO — BBC Sport (@BBCSport) October 28, 2018

Той коментира и треньорските промени в щаба на Елина. Тя се раздели с французина Тиери Асион, след като работи с него около две години. След това Ник Савиано влезе в щаба й за кратко, а отскоро Андрю Бетълс, който от доста време е част от отбора й, стана нейн треньор. "С работата си Андрю доказа, че вече е готов да стане нейн треньор", заяви Гюров.

На един от последните турнири преди края на сезона - на този в Москва, две тенисистки, представлявани от Top Five спориха за титлата, като Дария Касаткина победи Онс Жабор на финала. "Този турнир показа, че работим много правилно, а сме в сфера, където се сравняваме с гиганти. По-важно е не как започваш, а как завършваш сезона. Онс Жабор е много технична състезателка и доста хора я подценяват. Медведев също бележи голям прогрес, вече е 16-ти в света", споделя Стефан. През този сезон Данийл Медведев спечели първите си титли, като триумфира на три турнира на ATP и завършва годината в топ 20.

Друга тенисистка, която направи огромен прогрес през 2018 г., е Даяна Ястремска. 18-годишната украинка стигна до първата си титла в кариерата и в момента е на рекорднота за нея 58-о място в световната ранглиста. От известно време тя работи с легендата Жустин Енен. "Вижда се, че работата с Енен вече дава резултати. Очакваме много от Ястремска през следващата година", коментира Гюров.

Турнирът "Les Petits As", който е смятан за най-силното състезание за момчета и момичета до 14 години и е организиран със съдействието на Top Five, също се развива, като новата му дестинация е Азия. Пет талантливи тенисисти от този континет ще получат покани за следващото издание на турнира. През миналия сезон две българки участваха в състезанието.

