Прайс показа ледени нерви в емоционалния финал с Андерсън на Големия шлем по дартс 19 ноември 2018 | 00:56



Уелсецът изоставаше почти през целия мач. В един момент Андерсън дори водеше с 3 лега при 11:8 и 12:9. Точно тогава обаче психологическите игрички на "Ледения" дадоха резултат и той спечели седем от последните осем лега и стигна до успеха с 16:13 в своя полза.



Всъщност Прайс демонстрира този дух и в предишните си два мача, когато обърна последователно Саймън Уитлок с 16:15 на 1/4-финала и Менсур Сульович с 16:12 на 1/2-финала.

YOUR WINNER LADIES AND GENTLEMEN #bwinDarts pic.twitter.com/te3vP6nkAZ — PDC Darts (@OfficialPDC) 18 ноември 2018 г.

Във финалния сблъсък Прайс направи 5 максимума срещу само 1 на Андерсън. Средният резултат и на двамата не бе твърде впечатляващ, като за уелсеца той бе 96,46 точки, а за шотландеца - 97,01. При чекаутите обаче и двамата бяха доста стабилни с 51,61% за "Ледения" и 52% за "Летящия шотландец".



С този успех Прайс си спечели и чек за 110 хил. паунда. Това е първа мейджър титла за 33-годишния играч, който до момента имаше два загубени финала през 2017 - на UK Open година и на Световната отборна купа.

NINE DARTER ALERT



Dancing Dimitri Van Den Bergh hit's 9 of the best against Stephen Bunting!



The first in the Grand Slam of Darts since 2015 #bwinDarts pic.twitter.com/8gFArqWeJA — PDC Darts (@OfficialPDC) 14 ноември 2018 г.

Турнирът ще се запомни и с 9-дартовия лег на Димитри ван ден Берг в двубоя със Стивън Бънтинг от 1/8-финалите.



1