Тръмп пребори Ракетата и вдигна над главата си трофея "Алекс Хигинс"!

Сушата от повече от година приключи и Джъд Тръмп отново вдигна над главата си ранкинг трофей, и то след възможно най-престижния успех във финал - над Рони О'Съливан. Асото в колодата отново е шампион в Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър след успех с 9:7 над Ракетата във вълнуващ финал в столицата Белфаст, изпълнен със сенчъри брейкове, тактически дуел и трудни моменти на масата и за двамата.

Your @BetVictor Northern Ireland Open Champion, @judd147t!



The Ace in the Pack beats Ronnie O'Sullivan 9-7 in Belfast to claim his NINTH ranking title.



What a final! #NIOpen pic.twitter.com/1PLK3BvgzT — World Snooker (@WorldSnooker) November 18, 2018



Тръмп вече има 9 ранкинг трофея на сметката си, изравнявайки се във вечната класация със световните шампиони Питър Ебдън и Джон Парът, докато Рони остава с 33 в колекцията си, като допусна второ поражение през сезона (предишното бе на полуфиналите в Откритото първенство на Северна Ирландия). Асото в колодата получи трофея, кръстен на легендарния покойник Алекс Хигинс, като деветата му титла идва седем години след първата в Шанхай.



Последното предишно отличие на Тръмп бе от Европейския Мастърс миналия сезон, като той сподели, че не е бил сигурен кога изобщо пак ще триумфира някъде, но е доволен, че е опровергал определенията за "нереализиран потенциал". Рони пък показа класа и спортсменство и поздрави както публиката, така и съперника си, който, по негово мнение, е бил най-добрият в Белфаст през цялата седмица. О'Съливан за втори път губи финала в Северна Ирландия след 2006-а, когато отстъпи с 6:9 от Дин Дзюнхуей.



Също така Тръмп постигна 9-и успех срещу Рони, от когото има 11 поражения, а пък Ракетата реализира своя сенчъри брейк номер 978 в кариерата.



Първата сесия премина при изключително високо ниво на снукъра и от двамата майстори на щеката, което бе демонстрирано и в резултатите на брейк-билдинга им - три сенчърита за Тръмп и пет халф-сенчъри серии за Ракетата. Първият фрейм бе спечелен от Асото в колодата, след като Рони направи фаул и вкара кюбола, което позволи на по-младия от двамата състезатели да направи късен обрат с разчистване от синя. Реално на него му бяха необходими 30 минути да вземе партията, като заличи пасив от 64 точки! Именно този фрейм бе причината средната продължителност на изпълнение на удар и на двамата да бе в един момент над 30 секунди (Ракетата обмисля 5 минути един определен свой ход), като Рони успя да я свали до 24 във вечерната сесия, а Тръмп също бе под обичайната си скорост.



О'Съливан отговори подобаващо на предизвикателството със серии от 69 и 65 за 2:1, но Асото направи първия си сенчъри от 105 за 2:2. Той веднага добави нов на стойност 117, за да поведе отново в резултата, преди Ракетата да измъкне още един фрейм на сметката си. Тръмп се отличи с третата си стотица - 108, но направи грешка по цветовете в последната партия от сесията и О'Съливан пое контрола върху масата от зелената нататък за 4:4.

Which way is the @BetVictor Northern Ireland Open final going?



Find out LIVE on @Eurosport_UK! #NIOpen pic.twitter.com/KJAAMxNJr5 — World Snooker (@WorldSnooker) November 18, 2018



Асото направи непредизвикана грешка, докато бе между топките в откриващия фрейм от вечерния сегмент, като спря на 24 и върна опонента си на масата. Рони разчисти оставащите червени и реализира фрейм-бола си, преди да трябва да се занимава с последната 1-точкова топка, която бе в неудобна позиция до дълъг борд. След кратко тактическо надлъгване той вкара и нея, за да си бетонира фрейма - 5:4.



Тръмп първи направи неубедителен сейфти удар и докара червена в боулк зоната, заедно с кюбола, само че О'Съливан изненадващо не можа да я отбележи в "зеления" джоб. Асото го направи, но продължи с разпиляната си игра и не можа да продължи серията, правейки голям пропуск по следващата червена за същата цел. Любопитното бе, че Ракетата също не бе в оптимална кондиция, но все пак свърши трудната работа във фрейма и дръпна с 41 точки с мини брейк, макар да го завърши с първия си пропуск през седмицата с лявата ръка. Асото все пак се постави в добра позиция за "ендшпила" на партията и при една оставаща червена намали изоставането си до 13 точки, за да подхванат двамата сейфти размяна. Тя бе спечелена от Тръмп и той направи отлично разчистване до розова (фрейм-бол) за 5:5, въпреки многото му грешки при опитите от голямо разстояние.



О'Съливан нямаше късмет при един от встъпителните си удари в началото на следващата партия и вкара кюбола в "жълтия" джоб, но пък Тръмп направи голям пропуск по червена от средна дистанция и по-лошото - заложи я за съперника. Ракетата обаче спря внезапно на 33, след като направи елементарен пропуск по една от червените в групата. Tръмп не наказа неточността по възможно най-добрия начин, но все пак поведе с 55-33, преди отново да бъде предаден от лошия си мерник при дългите удари. Въпреки това той успя да измъкне партията и да добави още една на сметката си, макар отново да не прави голяма точкова серия - 5:6.

How good is this from Ronnie O'Sullivan?



This is what bottle looks like



O'Sullivan 6-6 Trump in Northern Ireland Open final pic.twitter.com/eZ6tr62HIh — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 18, 2018



Рони си осигури прибиране на интервала при равен резултата с най-големия си брейк във финала - 78 за 6:6 (за само 7 минути), който бе негов седми халф-сенчъри в битката за трофея. Той го откри с чудесна дълга червена, а малко по-късно го продължи с феноменална дълга жълта.

What a time to knock in the much-anticipated century.



Career century #978 gives @ronnieo147 a 7-6 lead!



Two frames from victory... #NIOpen @Eurosport_UK pic.twitter.com/NBZjOdOBAf — World Snooker (@WorldSnooker) November 18, 2018



След паузата Тръмп опита неуспешно да подхване печеливша визита чрез плант, след което масата в доста добро състояние бе предоставена на О'Съливан. Той се развихри моментално между топките и реализира сенчъри брейк с пълно разчистване на стойност 134 - първи за него във финала, 10-и в турнира, 30-и през сезона и 978-ми в кариерата!

A best of 5 will decide the @BetVictor Northern Ireland Open!



You don't want to miss it...



https://t.co/aLa3VnEpD5 #NIOpen pic.twitter.com/ktRW2e1q9W — World Snooker (@WorldSnooker) November 18, 2018

Рони направи неуспешен разбиващ удар в следващата партия, защото кюболът осъществи пълен контакт със зелената и зае мястото й, а към горния десен джоб имаше налична червена. Тръмп се зае по непоколебим начин с визитата си и изглеждаше твърдо решен най-после отново да спечели фрейм с едно посещение на масата. Той трябваше да прави и сложен компенсиращ удар по синята за "жълтия" джоб и поне успя да реализира първия си халф-сенчъри брейк от 54 точки във вечерната сесия, но не си бе свършил работата да вземе партията. Когато след сейфти размяна Асото в колодата вкара красива червена от средна дистанция и поведе с 59-0 във фрейма, статистиката показа, че двамата са отбелязали по 723 точки до момента във финала. Тръмп направи още една визита от 33 и изравни резултата на 7:7, спазвайки тенденцията никой да не печели повече от два поредни фрейма.



Рони опита да подреже червена за горния десен джоб, но направи нелеп фаул, вкарвайки синята след контакт с друга червена. Тръмп спечели последвалото тактическо надиграване, но масата не бе благоприятна, защото три червени бяха долепени до дълъг борд. Впоследствие двамата продължиха да разбъркват топките и да ги разпръскват по цялата маса, преди О'Съливан да направи непредизвикана грешка и да предостави добър шанс на противника си. Асото успя да си преправи път през неудобните топки и с мини серия от 36 си осигури успех в изключително биткаджийския и изтощителен фрейм - 7:8.



С едва втория си брейк над 50 и поемане на контрол от самото начало на партията (и принуждавайки О'Съливан да не става от стола си) Тръмп стигна заслужено до трофея - 79 точки за крайното 9:7 и 9-а ранкинг титла в колекцията на Асото в колодата!