Тенис Зверев шокира Джокович и е новият шампион в Лондон 18 ноември 2018 | 21:36 - Обновена 0 0 0 0 8



Саша стана първият германец с титлата на Финалите на ATP в Лондон след Борис Бекер. Той наследява Григор Димитров като шампион в Лондон. Миналата година българинът бе блестящ там и след пет поредни победи вдигна трофея.



Mission Possible



Zverev beats @DjokerNole to win #NittoATPFinals #ATP pic.twitter.com/213ZoPHgFj — ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 18, 2018

Джокович влезе във финала като абсолютен фаворит, но от самото начало Зверев показа, че ще е равностоен съперник. Двамата убедително взимаха подаванията си в началото, но германецът не показваше никакви колебания. При 4:4 и сервис на сърбина Новак прати форхенд в аут и се стигна до първия шанс за пробив от началото на срещата. Поставен под напрежение, Джокович прати форхенд в мрежата и бе пробив за първи път от началото на турнира.



Когато трябваше да сервираш за сета, ръката на Саша не само не трепна, но той бе блестящ. Германецът започна гейма с три поредни аса. Съперникът му успя да вземе една точка, но секунди по-късно Зверев сложи край на първия сет след 39 минути игра. В него той бе блестящ на сервис, като завърши със седем аса и 88% спечелени точки при вкаран първи начален удар.



First set for Sascha!



Zverev breaks the Djokovic serve for the first time this tournament to win the first set 6-4 #NittoATPFinals pic.twitter.com/FxJPpgrzDX — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2018

