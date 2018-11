Фльорш с фрактура на гръбнака след зловещата катастрофа в Macau GP

София Фльорш бе диагностицирана с фрактура на гръбначния стълб след зловещата си катастрофа по време на четвъртата обиколка от известното състезание по тесните улици на Макао. Фотографите и маршалът, които пострадаха при инцидента са без сериозни наранявания. Информацията идва от организаторите на състезанието.

Жизнените показатели на 17-годишното момиче са стабилни и тя е била в съзнание след инцидента. Германката удари автомобила пред нея, две от колелата й се извадиха и тя излетя от пистата в зоната за фотографи и оператори. По време на катастрофата Фльорш се е движила с 276.2 км/ч.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.