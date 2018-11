Савидж: Моуриньо щеше да е шампион със Сити, Гуардиола нямаше да успее с Юнайтед

Пеп Гуардиола нямаше да стане шампион с Манчестър Юнайтед, заяви Роби Савидж в интервю за Мирър. Ако Жозе Моуриньо беше начело на Манчестър Сити, със сигурност би станал първи във Висшата лига, според бившия уелски национал.

"Историята ни казва, че Моуриньо наистина е един голям треньор. Въпросът е, че след пристигането на Гуардиола в Сити футболът еволюира още повече. Моуриньо не се развива, защото няма футболисти за своя стил. Нормално е Жозе да бъде шампион с Манчестър Сити, докато Гуардиола не би направил това в Юнайтед, защото няма необходимите футболисти. Нужна е промяна в състава и привличане на нови играчи от световна класа", коментира 44-годишният бивш халф, който е играл в академията на Манчестър Юнайтед.

